رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هيئة مكتب نقابة المهندسين تشارك في انتخابات التجديد النصفي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:09 م
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي
الحسين عبيد
طباعة
شارك أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين في انتخابات التجديد النصفي التى تجري، اليوم الجمعة.

وكان المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة أول أعضاء هيئة المكتب حضورًا لمقر الانتخابات، وتبعته المهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد النقابة العامة، والتي أدلت بصوتها الانتخابي في لجنة 74 شعبة غزل ونسيج، مؤكدة أن انتخابات المهندسين هو يوم عرس لكل مهندسي مصر، لأنه اليوم الذين يحددون خلاله مستقبل العمل النقابي في العامين القادمين.

وأشارت عفيفي إلى أن انتخابات المهندسين كانت على مدى التاريخ النقابي علامات مضيئة في العمل النقابي.

وعقب صلاة الجمعة، أدلي المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة بصوته الانتخابي، وتبعه المهندس محمود حجازي وكيل النقابة، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة يتولي رئاسة لجنة الانتخابات.
انتخابات التجديد النصفي
انتخابات التجديد النصفي

موضوعات متعلقة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

العملات الأجنبية تسجل أكبر تراجع أمام الجنيه منذ «التعويم»

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

غدًا.. عمرو دياب يحتفل بـ«سهران» فى المنارة

الصحة

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

اكتشف بنفسك إصابتك بفيروس «كورونا» (فيديو)

ما هي الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بـ«كورونا»؟

منوعات

«كورونا» يتسبب فى خسائر فادحة وصلت 6 مليارات دولار في يوم واحد

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

الإفراط في التعقيم يزيد احتمالية الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

مكتبة المستقبل تحتفي باليوم العالمي للمرأة 8 مارس

صدور رواية «صلصال امرأتين» لـ ميسلون فاخر

المركز الثقافي العربي يطرح «كيف تستفيد من أعدائك» لـ بلوتارخ

«ثلاث سويديات في القاهرة».. حفيدة همرشولد ترصد تحولات المجتمع المصرى