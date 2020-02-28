هيئة مكتب نقابة المهندسين تشارك في انتخابات التجديد النصفي

شارك أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين في انتخابات التجديد النصفي التى تجري، اليوم الجمعة.وكان المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة أول أعضاء هيئة المكتب حضورًا لمقر الانتخابات، وتبعته المهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد النقابة العامة، والتي أدلت بصوتها الانتخابي في لجنة 74 شعبة غزل ونسيج، مؤكدة أن انتخابات المهندسين هو يوم عرس لكل مهندسي مصر، لأنه اليوم الذين يحددون خلاله مستقبل العمل النقابي في العامين القادمين.وأشارت عفيفي إلى أن انتخابات المهندسين كانت على مدى التاريخ النقابي علامات مضيئة في العمل النقابي.وعقب صلاة الجمعة، أدلي المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة بصوته الانتخابي، وتبعه المهندس محمود حجازي وكيل النقابة، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد.تجدر الإشارة إلى أن المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة يتولي رئاسة لجنة الانتخابات.