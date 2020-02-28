تامر حسني وأيكون و15 نجمًا عربيًا وعالميًا يشعلون مهرجان JTTX

شهد مهرجان JTTX الموسيقي الذي شارك في إحيائه تامر حسني والأمريكي أيكون وأكثرر من 15 نجم عربي وعالمي مساء أمس، واحدة من الحفلات التي حملت لافتة كامل بحضور قرابة الـ16 ألف شخص بناءً على ما نشرته الشركة المنظمة 4M عن نفاذ 15 ألف و500 تذكرة عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا وذلك على مسرحين ضخمين في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.مهرجان JTTX امتد لأكثر من 9 ساعات متتالية، شارك في إحياء فقراته عدد كبير من لاعبي الـDJ العالميين منهم الـDJ الشهير أصيل، واختتم بفقرتي النجم الأمريكي أيكون وتامر حسني اللتين شهدتا فقرة جمعتهما، تبادلا فيها الغناء معًا.المهرجان يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم "4M"، وشارك في تنظيم فقرة تامر حسني الـ dj العالمي ياسر الحريري"أمازون ".على جانب آخر، يستعد تامر حسني لإحياء حفلا غنائيًا فور عودته للقاهرة يعود دخله لجمعية "نحمي تراثنا" لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث بمنظنة اليونسكو العالمية وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 6 مارس القادم.حفل " نحمي تراثنا" من تنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري ومتاح لطلاب مودرن أكاديمي والجمهور من خارج الأكاديمية بتذاكر يتم طرحها علي بوابات مركز المنارة.ويشارك في إحياء فقراته فريق ديسكو مصر وال dj فيدو وتم وضع خطة تنظيم الحفل ل "امازون" ياسر الحريري بالتعاون مع تامر حسني وبمشاركة مصمم المسارح الشهير تامر فوزي ومصم الإضاءة العالمي وليد الحريري للخروج بحفل مبهر بمواصفات لايف غير مسبقة تليق بواحهة تمثيل مصر في لجنة التراث باليونسكو.