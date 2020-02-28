سفارة روسيا تعلق خدماتها القنصلية بطهران

أعلنت السفارة الروسية في طهران، اليوم الجمعة، تعليق خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر بسبب كورونا.وكانت قد أعلنت روسيا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها، كإجراء احترازى بعد انتشار فيروس "كورونا" فى إيران، وفقًا لوسائل إعلام روسية.وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن الحكومة الروسية قررت تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى أراضيها بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل.ووفقًا لقرار صدر عن الحكومة، فإن تطبيق الإجراء سيبدأ اعتبارًا من اليوم الجمعة، مؤكدة أن هذا ليس الإجراء الاحترازي الأول الذى تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا فى إيران، حيث فرضت قيودًا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.