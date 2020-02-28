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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته في انتخابات المهندسين بأسيوط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:57 م
وكيل «خطة النواب»
وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أدلى المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بصوته في انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط.

وأكد "عمر"، أن انتخابات نقابة المهندسين هو استحقاق قانوني نقابي تجب على الجميع المشاركة به وسط أجواء الديمقراطية التي تتم خلالها الانتخابات بالنقابة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى الدور الخدمي الذي يقدمه أعضاء مجلس النقابة لتوفير جو ديمقراطي لإجراء الانتخابات.

هذا ويتنافس فيها 23 مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة، ويتنافس 431 مهندسًا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ43 مقعدًا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسًا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسًا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسًا و21 تحت السن، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسًا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسًا فوق السن و9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرًا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسًا فوق السن و10 تحت السن، ويتنافس 99 مرشحًا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسًا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسًا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.

يذكر أن عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة فى الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط هم 11156 مهندسًا، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2018 حتى صباح اليوم الجمعة، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم، حيث يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل غلق اللجان الانتخابية ومن ثم الإدلاء بصوته.
وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته
وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته
وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته
وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته
وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته
وكيل «خطة النواب» يدلي بصوته

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