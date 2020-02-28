بسبب «كورونا».. البرلمان الإيراني يعلق اجتماعاته حتى إشعار آخر

أعلن الناطق باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي، اليوم الجمعة، عن تعليق اجتماعات البرلمان حتى إشعار آخر، بناءً على قرار مجلس رئاسة البرلمان على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.كما قررت إيران اليوم، تمديد إغلاق كل المدارس في البلاد لمدة ثلاثة أيام أخرى إثر تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق في البلاد.وأشار وزير الصحة الإيرانى، إلى أن كل التقديرات تشير إلى أن التأثير الكبير والرئيسي للمرض سيكون الأسبوع القادم، داعيًا المواطنين إلى التعاون في عدم التنقل والتقليل من التلوث.وكان قد أُصيب عدد من المسئولين الإيرانيين البارزين، آخرهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والأسرة. بفيروس "كورونا" المستجد الذي انتشر بشكل سريع في إيران في الأيام الأخيرة.