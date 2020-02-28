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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: «سليماني» خطط لاستهداف سفارات أمريكية في الشرق الأوسط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:50 م
سفارة امريكا
سفارة امريكا
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لاستهداف عدد من السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وهدد بومبيو أن الولايات المتحدة ستستمر بممارسة الضغوط حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية، قائلا " إن إدارة ترامب لن تتغاضى أو تتساهل مع التهديد للأمن القومي الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها".

وزادت حدة التوتر بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مطلع يناير الماضي عن مقتل قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني وقيادات من الحشد الشعبي العراقي بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

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