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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خارجية مستقبل وطن» تشارك في جلسة «إفريقية البرلمان»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:49 م
طارق رضوان
طارق رضوان
أشرف لاشين
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شاركت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في جلسة استماع بلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بحضور العديد من قيادات وزارة الزراعة، لمتابعة مناقشة آخر المستجدات في فتح الاستثمارات الزراعية في الدول الإفريقية، وكذلك العائد على الاستثمار، وكانت بحضور دينا شرف مسئول الدائرة الإفريقية لأمانة العلاقات الخارجية بالحزب.

وناقشت جلسة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، آخر المستجدات في فتح الاستثمارات الزراعية في الدول الإفريقية وكذلك العائد على الاستثمار، كما ناقشت جدوى لتلك المشروعات الزراعية وعددها تسع مزارع منها في زامبيا، أوغندا وتنزانيا، واستمرار وتوسعة المزارع النموذجية في عدد من الدول الإفريقية وعوائد ذلك على استقرار أسعار المنتجات داخليًا والاستثمار خارجيًا بما يحقق مصالح الدولة المصرية.

وشارك في اللقاء اللواء محمد عبدالحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية في إفريقيا، والنائب ماجد أبوالخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، والنائب عبدالحميد الدمرداش، والنائبة أمنة نصير، والنائب حاتم باشات.

وجاء حضور أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في إطار الحرص على التواصل مع الجهات ذات الصلة، للتزود من خبراتها المختلفة فيما يتعلق بفعاليات الأمانة، فضلًا عن إثقال قدراتها في العمل الدبلوماسي الحزبي.

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