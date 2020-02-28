«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

يتألق الجاكت الجينز باللون "الأوف وايت" في 2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تعكس تفرد أسلوبها.وأوضحت مجلة "ELLE" أن الجاكت الجينز ذا اللون "الأوف وايت" يغازل كل أنواع البشرة سواء الشقراء أو السمراء، مشيرة إلى أنه يستلهم هذا العام ملامح موضة الثمانينيات مثل الأكتاف العريضة والقصة الصندوقية والجيوب الخارجية على غرار ملابس العمال.وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الجينز ذا اللون "الأوف وايت" يتناغم مع سروال أو تنورة جينز باللون الأزرق السماوي، كما أنه يبدو رائعا مع فستان يكتسي بالأبيض.