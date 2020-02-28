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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لاحترام تعهداتها بشأن الهجرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:41 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
منار أحمد
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دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تركيا إلى احترام تعهداتها حول سياسة الهجرة، مشيرة إلى إنه ليس هناك إعلان رسمي تركي بشأن تغيير في سياسة الهجرة.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه مسئول تركي لم يتم الكشف عن هويته، أن أنقرة لن توقف المهاجرين واللاجئين السوريين الذين يحاولون حاليًا التوجه إلى أوروبا، والذي صرح لوكالة "رويترز"، بأن بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برًا أو بحرًا.

وبعد تصريح المسئول التركي، ذكرت وسائل إعلام دولية أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا، فيما أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بأن المئات من المهاجرين تحركوا سيرًا عبر شمال غربي تركيا نحو الحدود مع اليونان وبلغاريا.

وكان الرئيس، رجب طيب أردوغان، قد قرر، الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برًا أو بحرًا، وذلك حسب ما أفاد به مسئول تركي كبير بعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية الرفيعة استغرق ساعات في العاصمة أنقرة، مضيفًا أن أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود التركية بعدم اعتراض اللاجئين.

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