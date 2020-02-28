مشاهد جديدة.. القصف التركى على إدلب السورية (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مشاهد جديدة للقصف التركى على مواقع النظام السورى فى إدلب وحلب، من مسافات قريبة من إطلاق القاذفات.وكانت تركيا قد أقرت بمقتل 33 من جنودها، جراء غارات جوية على إدلب، الخميس، فيما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن عدد القتلى بلغ 34.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلاتها لم تنفذ ضربات على منطقة في إدلب كانت الوحدات التركية موجودة بها.وشددت الوزارة على أن أنقرة لم تبلغ موسكو بوجود قوات تابعة لها في إدلب، وأضافت: "ما كان ينبغي أن يكون الجنود الأتراك في المنطقة وفقًا للمعلومات التي قدمتها تركيا".