«الزراعة»: مد المشاركة بالمؤتمر الدولى لمعهد «وقاية النباتات»

أعلن الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، ومقرر المؤتمر الدولي السادس لمعهد بحوث وقاية النباتات، فتح فترة استثنائية للاشتراك بـ"بحث المؤتمر"، بناء على رغبة الباحثين بالجامعات المصرية، على أن تسلم البحوث كاملة في موعد غايته ٥ مارس المقبل.ويقام المؤتمر الدولي السادس لمعهد بحوث وقاية النباتات، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات"، فى الفترة من 22 -24 مارس المقبل، بقاعة نفرتيتي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمتخصصين في مجال وقاية النباتات والصحة النباتية، وضمن احتفال مصر بالسنة الدولية للصحة النباتية 2020.