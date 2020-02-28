العملات الأجنبية تسجل أكبر تراجع أمام الجنيه منذ «التعويم»

تحسن أداء الجنية المصري أمام سلة العملات الأجنبية، التي سجلت أكبر تراجع جماعي لها بنسب متفاوتة أمام العملة المصرية منذ قرار تحرير سعر صرف 2016، كان أبرزها هبوط الدولار الأمريكي، بنسبة 10.6% خلال عام 2019، وكذلك اليورو بنسبة 12.2%، والجنيه الإسترليني بنسبة 7.7%، وفق أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأوضح تقرير الإحصاء، أن متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي، سجل أكبر تراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليصل إلى حدود 15.99 جنيه بنهاية عام 2019 مقابل 17.87 جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة تراجع قدرها 10.6% خلال عام، كما تراجع متوسط سعر بيع اليورو من 20.46 جنيه لـ17.96 جنيه، والجنيه الإسترليني من 22.87 جنيه لـ21.10 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.وأضاف، أن الودائع لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع بقيمة 3.4 تريليون جنيه، بينما بلغ حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية نحو 744.4 مليار جنيه.