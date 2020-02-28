«كلنا واحد».. الداخلية توزع مساعدات لـ345 أسرة من نزلاء السجون

وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عددًا من المساعدات العينية لـ345 حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوي الإعاقة.جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من الدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية الهادف إلى استمرار تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.وحرصًا من الوزارة على تقديم الدعم المُستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلًا لمبادئ حقوق الإنسان.