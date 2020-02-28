جمعية «محبي الأطرش» تكرم قيس عبدالفتاح وآمال رمزي

تنظم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، احتفالية لتكريم الفنانة آمال رمزي والفنان قيس عبدالفتاح، في السابعة من مساء السبت ٢٩ فبراير، بفندق سفنكس، في ٨ شارع مجلس الشعب.يأتي ذلك بحضور الفنانين مديح حمدي، سيف عبدالرحمن، محمد صلاح، ولفيف من أبناء زمن الفن الجميل، ويقدم نخبة من المطربين والمطربات، باقة متنوعة من أغانى الموسيقار فريد الأطرش وكبار نجوم الطرب، كما يلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.بلغ رصيد الفنان قيس عبدالفتاح، أكثر من 200 عملًا فنيًا، ما بين أعمال مسرحية وسينمائية وإذاعية، نذكر منها مشاركته مع الفنانة سعاد حسني فى فيلم "خلى بالك من زوزو"، والفنان عبدالحليم حافظ فى فيلم "أبي فوق الشجرة"، والفنان عادل إمام فى فيلم "علي باب الوزير"، وله العديد من الأعمال المسرحية وفى التسعينيات اتجه للعمل فى مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون ومن أهمها مسلسل "صرخة أنثى"، ومسلسل "مسألة كرامة"، كما شارك فى المسرحية التليفزيونية "عائلة سعيدة جدًا" مع الفنان أمين الهنيدى والفنانة زبيدة ثروت.أما الفنانة آمال رمزي فقد بلغ رصيد أعمالها 30 مسرحية، منها "البجامة الحمراء، حكاية 3 بنات، وحب ورشوة ودلع، وواحدة بواحدة، والكلامنجية، وعبود عبده عبود، الطرطور، والزوج أول من يلعب، وإزاى الصحة"، كما بلغ رصيدها السينمائى 27 فيلمًا منهم "سفاح النساء، والقرادتي، والتوت والنبوت، البعض يذهب للمأذون مرتين، للرجال فقط، بديعة مصابني، أصعب جواز، تحدي الأقوياء، فتوة الناس الغلابة"، ومن المسلسلات "الكهف والوهم والحب، أيام المنيرة، النهر والحب، بابا نور".