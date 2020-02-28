العالم في 2030.. توقعات بتفوق الذكاء الصناعي على البشري

1-التغيير الديموجرافي

2-الأزمة المناخية

3-مشكلة المياه

4-التطور التقني

5-الطاقة النظيفة

6-معلومات شخصية متاحة

7-النزعة القومية

8-السياسة الدولية

9-الريف إلى انقراض

يتغير عالمنا بصورة سريعة نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل، بالإضافة للتغيرات المناخية المرافقة، الأمر الذي يؤثر بشكل أو بآخر على النمو الديموجرافي وغيره، فكيف سيكون عالمنا بعد 10 سنوات وتحديدا في عام 2030.قام معهد ماساتشوستس الأمريكي بنشر قائمة أعدها الباحث المختص بشؤون المستقبل أندرو وينستون، وتضمنت توقعات في حدوث تغييرات في 9 أشياء قد تغير وجه البشرية.بحلول العام 2030، سيكون هناك أكثر من مليار شخص ممن تجاوزوا سن الـ65، حيث سيعيش الناس بشكل أطول.سوف تستمر معاناة الدول في سبيل تحقيق التوازن بين الاحتياجات البيئية على المدى البعيد والنتائج الاقتصادية القصيرة المدى.ستصبح المياه مصدرا شحيحا، الأمر الذي سيؤدي إلى معاناة العديد من المدن من نقص مستمر للمياه والجفاف.سوف نرى بحلول عام 2030، مستويات من الذكاء الصناعي معقولة التكلفة تضاهي مستوى ذكاء البشر.تساهم مشاكل المياه والأزمة المناخية بحدوث تطور في التقنيات الحديثة يحول البنية التحتية لتصبح أكثر كفاءة وفعالية.سيتم زيادة حجم البيانات الشخصية لتصبح شبه متوفرة للجميع، بالإضافة لبيانات المؤسسات لتصبح متاحة بشكل أكبر.من المتوقع حدوث موجة في هذا الاتجاه، يرافقه زيادة في أعداد الأجانب في غير بلادهم بالإضافة لتغيير عدد من القوانين المتعلقة بالهجرة.سيتطلب حل المشاكل العالمية تعاونا على مستوى العالم، لكن ذلك لن يتم بشكل سهل، لتدخل بعض المؤسسات والشركات لحل هذه المشاكل.بحلول عام 2030، سوف يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المراكز الحضرية، على حساب الهجرة من الأرياف.