خليل: ارتفاع سعر «الكتاكيت» سبب زيادة أسعار الدواجن

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، أن الأسعار ارتفعت في مزارع الدواجن للكتكوت إلى 13 جنيهًا بدلا من 6 جنيهات ونصف، وهو الأمر الذي انعكس سلبيًا في زيادة أسعار الدواجن في المزارع إلى 27 جنيهًا للكيلو.وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أنه من المتوقع عودة الأسعار إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة بعد دخول المربين الصغار في المنظومة من جديد، وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك لتعمل المزارع بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير الدواجن للمواطنين.وأوضح أن نسبة 75% من مستلزمات الإنتاج الداجني والتكلفة الإنتاجية، يتم استيرادها من الخارج وتشمل الأعلاف والأمصال والأدوية والتحصينات.