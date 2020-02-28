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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:38 م
مدارس
مدارس
ريم محمود
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عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعادة نشر التنبيهات الخاصة بالوقاية من الفيروسات مرة أخرى، وذلك لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات بينهم، خاصة فيروس "كورونا".

وكشفت مصادر بالتعليم، لـ"الدستور"، عن أن المدارس خالية تمامًا من أي حالات لفيروس "كورونا"، وأن أي شيء يتداول عكس ذلك فهو شائعة لا أساس لها من الصحة، والغرض منها إثارة البلبلة.

وأضافت أن الوزارة عملت على إعادة نشر التنبيهات وتعميمها على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث أرسلت تنبيهات لكافة المدارس بإعطاء إجازة لأي طالب مُصاب بالبرد، والزائرة الصحية هي المختصة بإعطاء هذه الإجازة.

ولفتت المصادر إلى أن الحصص الأولى وطابور الصباح ستشهد الحديث عن ضرورة الحرص على النظافة الشخصية والعامة، وأهمية تهوية الأماكن المغلقة.

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