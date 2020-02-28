لأول مرة.. إجراء انتخابات برلمان الطلائع إلكترونيًا بكفر الشيخ

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إجراء انتخابات برلمان الطلائع على مستوى الإدارات الرياضية بمراكز ومدن المحافظة، بالنظام الإلكترونى لأول مرة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.وقال أحمد مصطفى، مندوب الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى "برلمان الطلائع" بوزارة الشباب والرياضة، أن الانتخابات تُجرى إلكترونيًا على منصب الرئيس، ثم يتم الإعلان عن الفائز، وبعد ذلك يتولى الرئيس المنصة لإعلان انتخابات الوكيلين "وكيل أول ووكيل ثان"، بالإضافة لاختيار 19 لجنة بنسبة 10% من اللجان.وأضاف "مصطفى"، أن برلمان الطلائع بمثابة مُحاكاة لمجلس النواب المصرى، ولأول مرة يتم إجراء انتخابته بشكل إلكترونى، ومن خلال بث ومتابعة مباشرة من مكتب وزير الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة، والإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، ومركز المعلومات بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.وأوضح "مصطفى"، أن الانتخابات الإلكترونية للطلائع بدأت فى تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الحادية والنصف ظهرًا، ثم بعد ذلك بدأت الانتخابات على منصب الرئيس، وتم الانتهاء منها فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، حيث فاز بمنصب رئيس البرلمان الطالب "على محمد على"، بنسبة 58%.ومن جانبه، أشاد الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية الإلكترونية، متمنيًا التوفيق للأعضاء البرلمانية التى تم انتخابها بشكل حر ونزيه، مشيرًا إلى أن تلك التجربة تُعمق المشاركة السياسية والانتماء لدى الطلائع من الشباب.