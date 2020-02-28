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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال شهر.. التموين تضبط 85 طن لحوم ودواجن غير صالحة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:29 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
صلاح عامر
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قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، في تصريح لـ " الدستور " أن الحملات الرقابية تمكنت خلال شهر من ضبط 85 طن لحوم ومنتجاتها ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن هذه الكميات كانت بدون تواريخ انتاج وفي مخازن غير مرخصة،وطرق تخزين غير صحية، وتم ضبطها في محافظات القاهرة والبحيرة ووالشرقية والفيوم، وتم تحرير محاضر لهذه المخالفات وإحالة أصحابها إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل من مفتشي التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية لشن حملات رقابية مكثفة بصور يومية، علي المصانع والمخازن التابعة الشركات المنتجة للأغذية للتأكد من المواصفات طرق التخزين ومدى صلاحيتها الإنتاجية.

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