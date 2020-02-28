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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:28 م
لاجئين
لاجئين
أحلام عبدالرحمن
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خصصت بلدية اسطنبول ما لا يقل عن 7 أتوبيسات، لنقل اللاجئين الراغبين للهجرة إلى أوروبا.

وعرض التليفزيون السوري مشاهد من تجميع البلدية للاجئين استعدادًا لنقلهم للحدود مع اليونان، وقال شهود عيان إن هذا الأتوبيس السابع الذي ينطلق باللاجئين إلى الحدود وغالبيتهم من السوريين، لكنه يضم جنسيات أخرى، منهم يمنيين، ومصريين، وعراقيين.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل 34 جنديا تركيا أمس في مدينة إدلب السورية في غارات جوية من الجيش السوري، والتي وقعت بين بلدتي البارة وبليون، كما كاند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين وهو ما نفذته السلطات التركية بالفعل اليوم.

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