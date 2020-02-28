«الوطنية للانتخابات» تحذر المتابعين من التدخل فى تكميلية النواب

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استعداداتها لمتابعة العملية الانتخابية لتكميلية النواب بالدائرة الثالثة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا.وقال المستشار لاشين ابراهيم، إن الهيئة تواصلت مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والتربية والتعليم بشأن تحديد واختيار المدارس التي ستكون مقرا للانتخابات، لافتا أن اللجنة الانتخابية بمحكمة المنيا الابتدائية ستبدأ تلقي أوراق المترشحين بداية من يوم 3 مارس وحتى 7 مارس، وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء، ويجوز لراغبي الترشح إجراء الكشف الطبي من الآن.وأصدرت الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2020 بشأن متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات التكميلية، ونص القرار على أن تسرى أحكام القرارات 8، و27، و28، و30، و31، و32، و35، و37، و44 لسنة 2018، و22 لسنة 2019، على من يرغب من منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية، لمتابعة الانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا.وقالت الوطنية للانتخابات يحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.