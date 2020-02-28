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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية الأحزاب تشارك لليوم الثانى بمؤتمر التطبيقات الرقمية التعليمية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:27 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشريف
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تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات مؤتمر التطبيقات الرقمية التعليمية الأول في مصر، المقام حاليًا بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالى، حيث بدأ المؤتمر، أمس، ومن المقرر انتهاؤه اليوم.

يأتي المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء وهيئات التدريس بالجامعات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم والتطبيقات الرقمية، كما يحاضر به عدد من أعضاء التنسيقية.

وتحدث علاء مصطفى، عضو التنسيقية وأحد المحاضرين بالمؤتمر، عن دور التكنولوجيات الحديثة في تطوير طرق التعلم وتقديم المحتوى بطرق إبداعية ومتطورة، مستعرضًا دور التكنولوجيا في ذلك والتجارب الدولية في استخدام التطبيقات الرقمية في العملية التعليمية.

وشاركت الدكتورة غادة على فى الجلسة الافتتاحية، مؤكدة خلالها على الاهتمام الذي توليه القيادة المصرية للتحول الرقمي وتطوير التعليم.

وأكد الدكتور نور الشيخ أهمية توطين التكنولوجيا والتحول إلى صناعتها بمرور الوقت، عوضًا عن أن نظل مستخدمين فقط.

وتناول المهندس عماد رءوف في كلمته بالأمثلة مفهوم المعرفة وأهمية المعلومة في الرسالة التعليمية.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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