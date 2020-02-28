وزير الخارجية الكويتي يتوجه لمصر لتقديم واجب العزاء في حسني مبارك

توجه ممثل الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتى، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عصر اليوم الجمعة، إلى مصر؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وكان الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أكد أن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تحريرها من الغزو العراقي.وأضاف الشيخ أحمد ناصر، على هامش تقديمه واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقر سكن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، أمس الخميس: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله فخامة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".وتابع: "كان لمبارك دور مميز فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة والأمتين العربية والاسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة الراسخة والحازمة في رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت".