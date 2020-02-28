«الغد»: البرامج التثقيفية هدفها رفع الوعي السياسي للشباب

قال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، أن الحزب سيجهز لتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات والبرامج التثقيفية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للانتخابات المقبلة سواء النواب، الشيوخ أو المحليات، مضيفًا أن الحزب سيضم عددًا من الشخصيات السياسية والعامة وبعض الخبراء في مختلف المجالات، قائلًا: "نعد كوادر سياسية شبابية وضم شبابية، استعدادًا لخوض الحزب الانتخابات المقبلة".وأضاف "رئيس الغد"، في تصريحات خاصة للدستور، أن الحزب لديه مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية سيقوم بتدشينها خلال الفترة المقبلة لتأهيل الشباب، مشددًا على أن تلك البرامج هدفها رفع الوعي السياسي للشباب في كل المحافظات على مستوي الجمهورية.