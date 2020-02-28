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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد»: البرامج التثقيفية هدفها رفع الوعي السياسي للشباب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:23 م
موسي مصطفي موسي
موسي مصطفي موسي
حسين العمدة
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قال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، أن الحزب سيجهز لتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات والبرامج التثقيفية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للانتخابات المقبلة سواء النواب، الشيوخ أو المحليات، مضيفًا أن الحزب سيضم عددًا من الشخصيات السياسية والعامة وبعض الخبراء في مختلف المجالات، قائلًا: "نعد كوادر سياسية شبابية وضم شبابية، استعدادًا لخوض الحزب الانتخابات المقبلة".

وأضاف "رئيس الغد"، في تصريحات خاصة للدستور، أن الحزب لديه مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية سيقوم بتدشينها خلال الفترة المقبلة لتأهيل الشباب، مشددًا على أن تلك البرامج هدفها رفع الوعي السياسي للشباب في كل المحافظات على مستوي الجمهورية.

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