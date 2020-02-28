السيد: 98% اكتفاء ذاتيًا من الدواجن وننتج مليارًا و300 مليون سنويًا

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن سجلت حاليا خلال الموسم الشتوي في مزارع الدواجن سعر 24 جنيها بدلا من 16 و17 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن في الأسواق المحلية سعر 29 و30 جنيها للكيلو.وكشف، في تصريح لـ"الدستور"، عن أن حجم الإنتاج الداجني في مصر يصل سنويا إلى مليار و300 مليون طائر، ويحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 98%، لافتا إلى أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها نتيجة عودة هذه المزارع للدورة الإنتاجية الجديدة لتوفير المعروض خلال شهر رمضان، الذي ترتفع معدلات الاستهلاك فيه.وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن خروج عدد من المربين الصغار خلال الفترة الماضية نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها لعدم تغطية مستلزمات الانتاج، كان أحد أسباب ارتفاع الأسعار.