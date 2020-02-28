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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دينية النواب»: عرض قوانين محاربة التطرف فى الجلسات المقبلة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:18 م
النائب شكري الجندي
النائب شكري الجندي
عائشة حسن
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قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت التقارير الخاصة بمشروعات قوانين تنظيم الفتوى، ودار الإفتاء، وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، إلى الأمانة العامة للمجلس، وسيبدأ الدكتور علي عبد العال في مناقشتها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الجندي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المجلس سينتهى من إقرار حزمة القوانين الدينية خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة أضافت عددًا من التعديلات على كل مشروع قانون، وتم إرسالها لأمانة المجلس لتحديد موعد لإدراجهم بجدول الجلسات العامة للعرض أمام النواب ومناقشتها، تمهيدًا للتصويت عليها.

ولفت إلى أن اللجنة غلظت العقوبات فى تلك القوانين لمواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة، التي أصبحت تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية دون رقيب أو حاكم يمنع بث أو ظهور أي رجل دين غير مؤهل، ولا ينتسب للجهات الدينية الكبرى التي تمثل قبلة مصر والشرق والأوسط من قريب أو بعيد.

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