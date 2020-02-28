«دينية النواب»: عرض قوانين محاربة التطرف فى الجلسات المقبلة

قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت التقارير الخاصة بمشروعات قوانين تنظيم الفتوى، ودار الإفتاء، وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، إلى الأمانة العامة للمجلس، وسيبدأ الدكتور علي عبد العال في مناقشتها خلال الفترة القريبة المقبلة.وأوضح الجندي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المجلس سينتهى من إقرار حزمة القوانين الدينية خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة أضافت عددًا من التعديلات على كل مشروع قانون، وتم إرسالها لأمانة المجلس لتحديد موعد لإدراجهم بجدول الجلسات العامة للعرض أمام النواب ومناقشتها، تمهيدًا للتصويت عليها.ولفت إلى أن اللجنة غلظت العقوبات فى تلك القوانين لمواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة، التي أصبحت تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية دون رقيب أو حاكم يمنع بث أو ظهور أي رجل دين غير مؤهل، ولا ينتسب للجهات الدينية الكبرى التي تمثل قبلة مصر والشرق والأوسط من قريب أو بعيد.