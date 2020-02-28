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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحركة الوطنية» يعد صالونًا سياسيًا عن حرب الشائعات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:15 م
الشائعات
الشائعات
حسين العمدة
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قال خالد العوامي، المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية وأمين لجنة الإعلام، إن الحزب يجهز إلى عقد الصالون السياسي الذي أعلن الحزب عن تدشينه خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الحزب يجهز عددًا من الملفات التي سيتم مناقشتها في الصالون، على رأسها محاربة الشائعات وكيفية انتشارها، واستخدام الآليات للقضاء عليها، فضلًا عن أن الحزب سيدعو مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال محاربة الشائعات للحديث حول كيفية التصدي لها.

وأضاف "العوامي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب سيعقد عددًا من الجلسات النقاشية المنهجية الخاصة بالملفات التي تهم الرأي العام وكل القضايا التي تهم المجتمع والمواطن المصري، خاصة أن الحزب هدفه مناقشة الموضوعات بأكثر عمقًا، مؤكدًا أن الحزب سيقوم بإعداد مجموعة من الدراسات الخاصة بالشائعات وغيرها من الملفات التي سيناقشها الحزب، ومن المقرر أنه سيقدمها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضح "المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية وأمين لجنة الإعلام"، أن الصالون السياسي الذي سيتم عقده خلال الفترة المقبلة سيحضره عدد من الشخصيات العامة، والوزراء والمحافظين والسياسيين السابقين، وذلك لعمل منتج فكري توعوي تثقيفي، مشيرًا إلى أن كل صالون سيتم عقده سيصدر عنه عدد من التوصيات، قائلًا: "الحزب يستعد للانتخابات المقبلة، سواء النواب أو الشيوخ أو الإدارة المحلية من خلال عمل ندوات ودورات تثقيفية للشباب وتأهيلهم للمشاركة في الحياة السياسية، وكيفية المنافسة على خوض الانتخابات خلال الفترة المقبلة".

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