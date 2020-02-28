بعد ساعتين.. مباحث أسيوط تضبط متهمًا سرق 59 ألف جنيه

تمكن ضباط قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط مرتكب واقعة سرقة 59 ألف جنيه من داخل شقة ببرج بشارع الرشيدى بمدينة أسيوط، بعد أقل من ساعتين على الواقعة.وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، بقيادة المقدم أحمد أبوبكر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من ضبط المدعو "م. م. ع"، في واقعة سرقة مبلغ 59 ألف جنيه من شقة سكنية ببرج بشارع الرشيدى، وذلك على خلفية بلاغ من المدعو "م. م".ومن خلال فحص الكاميرات والمترددين على المكان تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كهربائيا سبق له العمل فى الشقة، وتم ضبطه بعد أقل من ساعتين، وتحرر المحضر 2157 جنح ثان أسيوط 2020، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة.