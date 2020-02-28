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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزايد الإقبال على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين في البحيرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:23 م
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين
البحيرة معوض هويدى
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شهدت قبل قليل، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة، إقبالا متزايدا، وتوافد على مقر النقابة الفرعية بمدينة دمنهور المئات من أعضاء الجمعية العمومية المقدر عددهم بنحو 15 ألف عضو، وسط تزاحم شديد من مناصرى المرشحين للقيام بالدعاية الانتخابية.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، ذلك وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بعدد 7 مقاعد.

وقال المهندس وليد الشرمة، أمين نقابة المهندسين بالبحيرة، أن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا قبل صلاة الجمعة ووصل عدد المصوتين الى 500 وذلك على غير العادة في الانتخابات السابقة، وأنه من المتوقع ان يصل اجمالي عدد المصوتين في نهاية اليوم إلى 2200 صوت.

حيث يتنافس علي مقعد شعبة عمارة كل من "أحمد إبراهيم الرفاعي، محمد أنور القزاز"، ومقعد شعبة كهرباء كل من "أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبوشقه، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم".

بينما يتنافس على مقعدي شعبة مدني كل من "رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب، أحمد حسن الفحار، الحائم محمود عمران، محمود عبدالله المهدي، محمد فيصل سالم، أحمد عبدالعزيز رحيم، حسام حسن عيد، إبراهيم محمد حجازي، أحمد مصطفي عبداللا، عماد محمد عبدالله".

يتنافس على مقعدي شعبة ميكانيكا كل من "محمد فتحي شحاته، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبدالواحد، علاء عبدالعزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبدالحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل".
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين
انتخابات للمهندسين

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