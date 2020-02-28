ضبط محصل يختلس أموال فواتير الكهرباء بسوهاج

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط محصل إيرادات بشركة الكهرباء، استغل موقعه الوظيفي وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين واختلاس قيمتها لنفسه، بسوهاج.أكدت التحريات، استغلال محصل إيرادات بأحد أفرع شركة الكهرباء بسوهاج موقعه الوظيفى وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين، وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه، وتم الحصول على كل المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوارق.عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.