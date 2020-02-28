اليوم انتهاء تصوير «الأخ الكبير»

ينتهي صناع مسلسل "الأخ الكبير" من تصوير مشاهدهم بالكامل مساء اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة منه، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.وقالت الفنانة آيتن عامر في تصريح لـ"الدستور"، إن مخرج العمل إسماعيل فاروق يرفع شعار فركش اليوم ليعلن انتهاء تصوير المسلسل بالكامل، معربة عن سعادتها لمشاركتها في العمل، مشيرة إلى أنها ستتفرغ بعد ذلك لمسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان.مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبي.