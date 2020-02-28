ضبط 3 عاطلين يستغلون 4 أطفال فى التسول بشبرا

تمكنت مباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال الأحداث بأعمال التسول واستجداء المارة بشبرا الخيمة.أكدت التحريات، تكوين 3 عاطلين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول في شبرا الخيمة.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبرفقتهم 4 صبية فى مراحل عمرية مختلفة.بسؤالهم قرروا قيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول بدائرة القسم، مُستغلين انفصالهم عن أسرهم والاستيلاء على متحصلاتهم والتعدي عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض.بمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.