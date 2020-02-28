مسجل خطر ينتحل صفة ضابط لسرقة السيارات فى القطامية

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض على مسجل خطر انتحل صفة ضابط لسرقة السيارات بالقطامية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السيارات مفادها أن "أ. أ"، 49 سنة، عاطل، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه مستقلًا سيارة ماركة "كيا سيراتو موديل 2011 بني اللون"، المبلغ بسرقتها.وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتين من ذات العيار"، بدلة عسكرية برتبة رائد.وبمواجهته اعترف بسرقة السيارات واصطناع مستندات ملكية ولوحات المعدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها في الماركة واللون والموديل.وأقر بتحصله على الملابس الأميرية المضبوطة بحوزته من داخل إحدى السيارات المستولى عليها، واستخدامها في انتحال صفة ضابط، لتسهيل مروره من الأكمنة، وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.