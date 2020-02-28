البابا تواضروس يترأس احتفالية 50 سنة على الترنيمة الأرثوذكسية

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السبت، احتفالية بمناسبة مرور 50 سنة على الترنيمة الأرثوذكسية.وذلك بمقر مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم 29 فبراير الجاري، ويشارك في الحفل كورال الأنبا رويس، وكورال القطيع الصغير، وكورال كلمة الحياة، وكورال اغسطينوس.