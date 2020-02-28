حسن حماد يحاضر عن فلسفة الحب بأتيليه الأسكندرية

يحل الدكتور حسن حماد٬ أستاذ الفلسفة وعلم الجمال والعميد السابق لآداب الزقازيق٬ في السادسة مساء اليوم٬ بضيافة صالون التنوير بجمعية الأدباء والفنانين ــ أتيليه الأسكندرية٬ حيث يعقد لقاء مفتوح تحت عنوان "فلسفة الحب" ويدير اللقاء الكاتب طارق وصفي.يذكر أن نظرية أرسطو عن الحُبّ هو علاقة تعبّر عن جسَدَين بروح واحدة، وقال في الحُبّ إنّه شيء لا مُنتهٍ، فالحُبّ الذي ينتهي لا يكون حُبًّا حقيقيًا، كما عبّر عن الحُبّ بأنه أسطورة من الأساطير التي تعجز البشرية عن إدراك ماهيتها، ولا يعبّر عنها إلّا من صدقها في معناها، ومن وجهة نظره فإنّ الحُبّ قوة لا يمكن إدراكها أو شرحها، وهي ما تُدخل الإنسان في عالم آخر، وتُبدّل شخصيته لتظهرها على حقيقتها، ومن ثمّ تُظهِر الأنا المختفية في الأعماق، حيث إنّ ما يخفيه الإنسان من مشاعر عادةً ما يظهر حين يحبّ، فيتخلى عن حُبّ السيطرة والتملك والأنانية ويطلق العنان لمشاعره.يشار إلى أن حسن حماد له عدد كبير من المؤلفات في الفكرية والفلسفية، نذكر منها: النظرة النقدية عند هربرت ماركيوز، والاغتراب عند إريك فروم، الإنسان وحيدًا- دراسة في الاغتراب الوجودي، والخيال اليوتوبي، آفاق الأمل، بحثًا عن المعنى والسعادة واليوتوبيا، وهربرت ماركيوز- فيلسوف النفي والتحرر.