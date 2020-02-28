«بنات كايروتا» لأول مرة على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا لفرقة "بنات كايروتا" بقيادة الموسيقار الدكتور محمد عوض، اليوم الجمعة، في الثامنة مساء على مسرح دار أوبرا دمنهور.ويضم الحفل مجموعة من أشهر أغنيات الزمن الجميل بعد إعادة عرضها بأسلوب عصري ليناسب جميع الأعمار والأذواق، منها باقة من أغنيات أم كلثوم وعبد الحليم بالإضافة إلى ميدلي "توتة توتة - مشربش الشاي، في يوم وليلة، كان يامكان، ميدلي جابلك ايه يا صبية - الشوكولاتة، صبري عليك طال، منتاش خيالي ياوله، يقطع فلان على علان، عالي جري".يشارك في الغناء نجوم الفرقة: لجين عمرو، ميرنا شلبى، هبة سمير، نسمة مختار، شهد عمرو، يشار إلى أن فرقة "بنات كايروتا" عرفت من قبل باسم "يالا نغني"، حتى قرر ومؤسس الفرقة ماهر زكري تجديد دمائها لتقديم تجربة غنائية برؤيته الفنية المبتكرة لتنتمي إلى قالب الموسيقى البديلة.