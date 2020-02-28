التحقيق مع عاطلين سرقا طالبًا بالإكراه في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الجمعة، التحقيق مع عاطلين سرقا طالبا بالإكراه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من "ع. أ"، 18 سنة، طالب بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من: "م. س"، 27 سنة، عاطل، "ح. م"، 18 سنة، عاطل.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة - ملك الأول-، بحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض - نصل معدني-.بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والهاتف، واتهمهما بسرقته بالإكراه.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 لسنة 2020م جنح حلوان، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.