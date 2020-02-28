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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموجة 15 بالشرقية تزيل 260 تعدٍ بمساحة 20 فدان و19 قيراط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:10 م
ازالة اراضى
ازالة اراضى
سارة الوردانى
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتنفيذ أعمال إزالة ٢٦٠ حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بمساحة ٢٠ فدان و١٩ قيراط و٨٢ متر، بمركزى ديرب نجم ومنيا القمح، مشيرًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ ازاله كافه التعديات المخالفه على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة

أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ ازالة لـ ٢٥٧ حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة "زراعية "، بمساحة ٢٠ فدان و١٩ قيراط ١٢ سهم بمركز ديرب نجم بالاضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدى بالبناء المخالف "مبان" على مساحة ٨٢ مترا بمركز منيا القمح.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسرعة إزالة تلك التعديات فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وإزالة المخالفة فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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