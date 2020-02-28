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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحد أمراء الأسرة العلويّة يزور نجع حمادي (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:10 م
الأمير
الأمير
قنا: إسلام البكري
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زار الأمير عباس حلمي، أحد أمراء الأسرة العلوّية، ظهر اليوم الجمعة، مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك برفقة زوجته ووفد مؤلف من 20 فردًا من أعضاء جمعية أصدقاء متحف المنيل، التي يترأسها.

ووصل الأمير والوفد الزائر بعائمة نيلية إلى مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتفقد خلال زيارته دير الأنبا بضابا الأثري شمال غرب نجع حمادي، ومجموعة الأمير يوسف كمال بالمدينة نفسها.

وعلى هامش الزيارة، قدم النبيل عباس حلمي، واجب العزاء في وفاة الشيخ إبراهيم الشرقاوي، عميد الأسرة الشرقاوية بمركز نجع حمادي، وذلك قبل أن ينهي زيارته للمدينة بتفقد قصر البرنس يوسف كمال، علي ضفاف النيل في المدينة.

وقال «حلمي»، إن سبب زيارته الشتوّية لمحافظتي قنا والأقصر، هو زيارة المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر ضمن أنشطة جمعية أصدقاء متحف المنيل، وأضاف أنه عرف من وسائل الإعلام بافتتاح مجموعة الأمير يوسف كمال للزيارة بعد انتهاء ترميم الأجزاء الجنوبية منها، وأن الزيارة تهدف للإطلاع على المجموعة ودير الأنبا بضابا الأثري، وأنها الثانية لمحافظة قنا.

وعن صلة قرابته بالأمير يوسف كمال صاحب المجموعة المعمارية بمدينة نجع حمادي، قال: «نحن من فرع واحد فى العائلة هو فرع إبراهيم باشا بن محمد على».

والأمير عباس حلمي بن الأمير محمد عبد المنعم بن الخديوي عباس حلمي الثاني بن الخديوي توفيق بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير، هو أحد أفراد أسرة محمد عليّ باشا الكبير المقيمين فى مصر، وعمل فترة في البورصة فى فرنسا وعاد لمصر ليعمل فى نفس المجال، وهو معروف بشغفه بالفنون والتراث والآثار.

وتعد زيارة النبيل عباس حلمي لمجموعة الأمير يوسف كمال هي الزيارة الأولى لأحد أفراد أسرة محمد عليّ للموقع الأثري، منذ قيام ثورة 1952، ومصادرة أملّاك الأمير يوسف كمال البالغة 16 ألف فدان، ونفيه إلى النمسا من مجلس قيادة ثورة 1952، إلى أن توفي بمدينة استروبل.
الأمير
الأمير
الأمير
الأمير
الأمير
الأمير
الأمير
الأمير
الأمير
الأمير
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الأمير
الأمير
الأمير

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