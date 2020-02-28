الصين: «كورونا» لا يعرف حدودا ويجب التعاون عالميا لمكافحته

أكدت الصين اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لا يعرف حدودا، وأن مختلف الدول والأطراف بحاجة إلى التعاون لمكافحته واحتوائه.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على البيان الرئاسي الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي أشار فيه إلى أنه سيتعاون مع جميع الدول المتضررة من الفيروس.وأعرب جيان عن شكر بلاده للدعم القيم الذي قدمته لها جميع الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي، للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، ورغبتها في العمل مع الأطراف كافة لمواجهة التحديات.وأوضح أن الأطراف المشاركة في الاجتماع، الذي عقد في ظل معركة المجتمع الدولي ضد تفشي الفيروس، أثنت على التدابير الحاسمة والقوية التي اتخذتها الصين، وأسهمت بشكل فعال في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.