مدرسة «جيرار» تنظم ماراثون احتفالًا بذكرى تأسيسها بالإسكندرية

نظمت مدرسة "جيرار" بالإسكندرية مارثونا احتفالًا بعيد تأسيس المدرسة المائة والثلاثين، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باخوم.جاء ذلك بإشراف القمص أنطونيوس غطاس مدير المدرسة، وميرفت برسوم وكيلة المدرسة، واشترك في فعاليات الماراثون المعلمين والمعلمات، والطالبات وأولياء أمور المدرسة.