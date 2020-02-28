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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مدرسة «جيرار» تنظم ماراثون احتفالًا بذكرى تأسيسها بالإسكندرية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:08 م
ماراثون
ماراثون
مونيكا جرجس
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نظمت مدرسة "جيرار" بالإسكندرية مارثونا احتفالًا بعيد تأسيس المدرسة المائة والثلاثين، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باخوم.

جاء ذلك بإشراف القمص أنطونيوس غطاس مدير المدرسة، وميرفت برسوم وكيلة المدرسة، واشترك في فعاليات الماراثون المعلمين والمعلمات، والطالبات وأولياء أمور المدرسة.

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