مدير أمن الجيزة يفتتح مجمع خدمات حدائق أكتوبر

افتتح اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مجمع خدمات حدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.ويضم المجمع "قسم شرطة، ووحدة مرور، ونقطة إطفاء، ومكتب سجل مدنى، ومكتب أدلة جنائية مميكن"، وتم تجهيز كافة الوحدات بأماكن لائقة لاستقبال المواطنين، وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وتوافد المواطنون على المجمع عقب افتتاحه وأعربوا عن كامل رضاهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم فى إنجاز الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر.كما تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة غرفة العمليات بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وقاعة طعام المجندين بمعسكر أكتوبر، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لرجال الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم تجاه أمن الوطن والمواطنين.