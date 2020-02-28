الوفد يطالب بالتوسع فى المعارض الخارجية لدعم الاستثمار المصرى

ثمن المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، المعارض الخارجية التي يتم تنظيمها من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر.وقال "قوطة"، في بيان، اليوم الجمعة، إن وزيرة التجارة والصناعة منذ توليها المسئولية مؤخرا اهتمت بالمعارض الخارجية وهي خطوة مهمة في سبيل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.وأكد رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد، أن وزير التجارة والصناعة نجحت في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد.وطالب المهندس حمدي قوطة، بضرورة توجيه مزيد من الدعم للمعارض الخارجية التي تروج للفرص الاستثمارية والعمل على توسيع انتشارها في مختلف الدول التي تمثل مصر لها سوقا استثماريا محتملا لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.وأكد المهندس حمدي قوطة، ضرورة بذل كل السبل التي يمكنها إظهار الفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات؛ بما يوفر الآلاف من فرص العمل لمواجهة ظاهرة البطالة.