تداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة "BOMAR JUNO" التى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 4500 طن صودا كاوية من الميناء.كما استقبل أيضا السفينة "MY FILIZ" التي ترفع علم مولدوفيا، ويبلغ طولها 72 مترا، والغاطس 3.2 متر، وذلك لتفريغ 1200 طن حديد بالميناء.وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم، 26 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن.كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.