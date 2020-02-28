مالك شركة رحلات يستولى على 9 ملايين جنيه من بنك استثمارى

تمكن ضباط الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط مالك شركة رحلات، بتهمة الاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة.كان قد ورد لمباحث الأموال العامة، بلاغ من مسئولى إحدى الشركات الاستثمارية ضد مالك شركة للرحلات؛ لقيامه بالحصول على قرض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة على خلاف الحقيقة.وتبين حصول مالك مكتب للرحلات على تمويل ائتماني من أحد البنوك الاستثمارية بإجمالى مبلغ 8.8 مليون جنيه؛ عن طريق تقديمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة إلى الشركة، تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة سيارات من شركة المتهم بإجمالي قيمة إيجارية شهرية تبلغ 625 ألف جنيه.عقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مضيفًا بالتحصل على المستندات المزورة عن طريق أحد الأشخاص - يجري تحديده-، وتم التوصل إلى المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.