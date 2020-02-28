حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن موافقته على حذف مقررات المناهج بشهر أبريل لجميع المراحل التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرار خاص بهذا الشأن.وطالب شوقي، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي واستسقاء معلوماتهم من البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.