ضبط المتهمين بسرقة شيكات بـ2.837 مليون جنيه من طبيبة بمدينة نصر

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط موظفة بمركز طب وجراحة أسنان استولت على شيكات بنكية خاصة بمالكة المركز بقيمة مليوني ونصف جنيه، بالاشتراك مع عاطل في مدينة نصر.تبلغ من طبيبة أسنان ومالكة مركز لطب وجراحة الأسنان لقسم مدينة نصر يفيد اكتشافها سرقة العديد من الشيكات البنكية الخاصة بها والصادرة لها على حسابها بأحد البنوك وتزوير توقيعاتها على تلك الشيكات وتدوين أسماء بعض المستفيدين عليها دون وجود علاقة أو معرفة بينها وبين أيٍ من المستفيدين،وصرف تلك الشيكات والتى بلغت قيمتها 2.837 مليون جنيه مصرى.بالفحص الفنى للشيكات محل الواقعة وعددها 50 شيكًا بنكيًا، تبين أن الشاكية لم تقم بكتابة التوقيعات أو تدوين بيانات صلب الشيكات والتى تشمل "اسم المستفيد، قيمة الشيك، تاريخ الاستحقاق"، وأن التوقيعات المذيلة للشيكات محل الواقعة تم تقليدها وتتشابه مع توقيعات العميلة وينخدع بها موظفو البنك القائمين على الصرف.وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كل من مديرة مكتب الشاكية بمركز علاج طب وجراحة الأسنان الخاص بها بمدينة نصر- سابقًا- وعاطل، وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على أموال الشاكية من حسابها بأحد البنوك خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر أغسطس عام 2019.واستغلت الأولى طبيعة عملها كمديرة لمكتب الشاكية وكسب ثقتها واطلاعها على كل المستندات الخاصة بها وسرقت 50 شيكًا على فترات حتى لا ينكشف أمرها، وزورت توقيعات الشاكية.وأمدها الثاني بأسماء بعض الأشخاص لتدوين بياناتهم كمستفيدين بالشيكات وتكليف الثانى والأشخاص الآخرين بصرف قيمة تلك الشيكات من فروع البنك المختلفة والاستيلاء على قيمة تلك الشيكات دون وجه حق.عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة، أسفر إحداها عن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.وأضافت أنها تعمل لدى المركز المملوك للشاكية منذ نحو 3 سنوات، وأنها اتفقت مع الثانى على استهداف حساب العميلة بالبنك والاستيلاء على أموالها من خلال سرقة الشيكات وتزوير توقيعاتها وتسليم الشيكات للثانى، الذى كان يحضر الأشخاص المستفيدين من تلك الشيكات.وأضافت أنها حصلت على مبلغ 2100 مليون جنيه نصيبها فى تلك الواقعة، فيما حصل المتهم الثانى على مبلغ وقدره 700 ألف جنيه، وأنها تصرفت فى تلك المبالغ من خلال شراء 4 وحدات سكنية، وإيداع مبلغ مالى بحساب والدتها بأحد البنوك.كما أضافت بأنها زورت شهادة تخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات تفيد حصولها على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان على غير الحقيقة، وأنها تحتفظ بمسكنها على العديد من الشهادات المزورة وعقود شراء الوحدات السكنية.وضبط بحوزتها بطاقة رقم قومى باسم مدون بخانة المهنة أنها حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان على خلاف الحقيقة وأنها مزورة، و3 شهادات تخرج مؤقتة منسوبة لإحدى الجامعات تفيد حصولها على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وصورة ملونة لشهادة امتياز باسم المذكورة منسوبة لإحدى الجامعات تفيد قضاءها فترة الامتياز بكلية طب الفم والأسنان بالجامعة.كما تم ضبط عقدي شراء وحدة سكنية، إحداهما باسم والدتها والأخرى باسم والدها، عقد شراء وحدة سكنية باسم والدها، كمية من إيصالات الإيداع بأحد البنوك لأقساط وحدة سكنية باسم والدتها، إيصال إيداع نقدي باسم المتهمة بحساب والدتها بأحد البنوك، هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص المدون بياناتهم بالشيكات محل الواقعة، والذين قاموا بصرف تلك الشيكات من فروع البنك المختلفة.وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم الثانى بمسكنه بمنطقة البساتين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه تعرف على المتهمة الأولى حال توصيل بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية لمسكنها بمدينة نصر كونه يعمل سائق نقل.وأضاف أنه اتفق معها على إحضار بطاقات العديد من الأشخاص المعروفين لديه، وذلك لتدوين بياناتهم بالشيكات كمستفيدين، وتسلمه تلك الشيكات عقب ذلك والتوجه صحبة هؤلاء الأشخاص إلى فرع أحد البنوك لصرف قيمتها، والتقابل عقب ذلك مع المتهمة لتسليمها المبالغ المالية التى تم صرفها، وأنه تحصل نظير ذلك على مبلغ 700 ألف جنيه، وتصرف فيها من خلال شراء سيارة ملاكى حديثة، وشراء شقة سكنية.بإرشاده تم ضبط السيارة باسم نجله، عقد شراء الوحدة السكنية باسم زوجته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.