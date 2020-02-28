بملابس صيفية.. مى حلمى تمارس اليوجا (صورة)

نشرت الإعلامية مي حلمي، زوجة الفنان محمد رشاد، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهي تؤدي تمارين اليوجا، تحت أشعة الشمس، بملابس صيفية.وتأتي الصورة بعد ساعات قليلة من نشرها صورة لها بالمنزل وهى جالسة على الأريكة، وتحتضن دبدوب، مرتدية تي شيرت أسود وسروالًا باللون نفسه.