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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزايد الإقبال على انتخابات المهندسين بسوهاج (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:01 م
انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين بسوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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شهدت انتخابات نقابة المهندسين في محافظة سوهاج منذ قليل تزايدًا في الإقبال لا سيما عقب صلاة الجمعة، وذلك في انتخابات التجديد النصفى لعدد 7 أعضاء من مجلس الإدارة، وهم المهندس أحمد خالد مقلد والمهندس أبوالعزايم فهمى، والمهندس أكرم راضى بباوى، والمهندس على عبدالساتر على، والمهندس على عادل على، والمهندس عمر عبدالرزاق، والمهندس السيد محمود حسن، ويشار إلى أن الانتخابات بدأت فى العاشرة صباحًا، وتغلق الصناديق فى السابعة مساءً.

وتقام الانتخابات لشغل 7 مقاعد 26 مهندسًا، وذلك لاختيار 5 منهم شعبة المدنى، وعدد 13 مهندس كهرباء، وذلك لاختيار 2 منهم شعبة الكهرباء، حيث إنه من يحق لهم التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، والتى يصل عددها إلى 10700 مهندس، وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.
انتخابات المهندسين بسوهاج
انتخابات المهندسين بسوهاج
انتخابات المهندسين بسوهاج
انتخابات المهندسين بسوهاج
انتخابات المهندسين بسوهاج
انتخابات المهندسين بسوهاج

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