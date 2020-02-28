حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع أسيوط

أطلق حي غرب بمحافظ أسيوط حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع ورصد مخالفات المحال.وقال محمد بشير، رئيس حي غرب، إن الحملة في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالعمل على تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.وأشار إلى أنه تم تنظيم حملة رفع الإشغالات بواسطة قسم الإشغالات بشوارع محمد على مكارم وتفرعاته ومنطقة سيتي وتأمينات السيارات ونائلة خاتون، وتم إزالة ورفع كافة الإشغالات والحواجز الحديدية والأسمنتية الموجودة بالشوارع.وأكد أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، بالإضافة إلى رفع كل الإشغالات الموجودة على جوانب الطرق وأمام المحال العامة وعلى الأرصفة، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم وضع أي إشغالات تعوق حركة السير في الشارع وتساهم في خلق حالة من الزحام المروري، ورفع الإعلانات الملصقة الموجودة بالشوارع.وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة شن حملات لإزالة كل الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتعرقل الحركة المرورية، وتحرير محاضر وغرامات فورية على المخالفين مع الاهتمام بتجميل الشوارع والميادين ورفع اللافتات غير المرخصة والملصقات والإعلانات من على أعمدة الإنارة والحوائط؛ حفاظًا علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.ووجه محافظ أسيوط كل رؤساء المراكز والأحياء بتنظيم حملات مفاجئة لرفع أي إشغالات بالشوارع والميادين المختلفة.